Inter, Suning ha rinunciato a 70 milioni di crediti tra marzo e giugno

All'interno del bilancio 2019-20 che l'Inter ha approvato c'è anche una rinuncia importante da parte dell'azionista di riferimento, Suning. A Marzo, anche in coincidenza con l'inizio della pandemia in Europa, ha effettuato rinunce per finanziamento soci per 60 milioni di euro, mentre a Giugno la rinuncia è stata di 10 milioni, per far sì che il patrimonio netto sia positivo al 2020.