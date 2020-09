Inter, Suning pretende sette cessioni per dare il benvenuto a Vidal e gli altri

vedi letture

La strategia dell'Inter in vista di questa seconda parte di calciomercato è chiara: almeno sette cessioni per far spazio a cinque acquisti designati. Vidal, Darmian un esterno sinistro, un attaccante di riserva e il centrocampista che Conte ha indicato ai propri dirigenti per completare il reparto, ovvero Kanté. Per i nerazzurri tutti sono potenzialmente cedibili tranne Bastoni, De Vrij, Barella e Lukaku, ma ovviamente gli esuberi veri e propri sono altri. Da Godin ad Asamoah passando per Nainggolan e Perisic, Marotta dovrà piazzare alcuni colpi in uscita prima di completare il quadro degli acquisti pianificati col tecnico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.