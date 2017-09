Inter-Suning, spese sì ma senza eccessi. Vitali 50 milioni dalla Champions

© foto di Federico Gaetano

Rispettare il fair play finanziario dell'Uefa era la prima preoccupazione dell’Inter che è riuscita a far quadrare i conti e a rientrare nei limiti fissati (nonostante una perdita di 24 milioni). Il fair play Uefa - sottolinea il Corriere della Sera - resta in vigore anche per la stagione in corso e la dirigenza dell’Inter dovrà rispettarlo. L’eventuale ingresso in Champions League garantisce 50 milioni, ma è da definire se saranno già inseriti nel prossimo bilancio. A fine ottobre ci sarà poi l’assemblea dei soci, dove si definiranno le strategie di investimento per le società, quindi anche per Suning, frenata in estate dal governo di Pechino. La proprietà dell’Inter potrà spendere (già anche a gennaio per un centrocampista), ma sempre con oculatezza.