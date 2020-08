Inter, Suning vuole accontentare Conte: pronti gli investimenti per avvicinarsi alla Juve

vedi letture

L'Inter è pronta a tornare in campo nella sfida di Europa League contro il Bayer Leverkesuen ma intanto Suning pensa anche al futuro e a come rinforzare la squadra per dare ancora più fastidio alla Juventus nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la proprietà nerazzurra vuole investire ancora tanto ed è pronta ad accontentare Antonio Conte, al quale viene riconosciuto il merito di aver avvicinato i bianconeri e di essere ancora in corsa per un trofeo europeo. Quando si parlerà di futuro ci sarà grande chiarezza, a patto che ci sia un cambio di rotta che riavvicini il tecnico al modo di pensare e di fare di Suning.