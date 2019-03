Inter, svolta in vista per Icardi: può tornare tra i convocati per la SPAL

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi potrebbe arrivare una svolta importante nella storia tra Mauro Icardi e l'Inter. Visti infortuni, squalifiche e Nazionali mancate, l'uno ha bisogno dell'altra e viceversa ed è per questo che l'argentino potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni e quindi tornare tra i convocati in vista della SPAL, magari per tornare in campo nel ritorno contro l'Eintracht dove anche il suo sostituto naturale, ovvero Lautaro, sarà assente per squalifica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.