Un centrocampista e un attaccante: la lista della spesa per il gennaio nerazzurro è chiara. Tuttosport spiega che in mezzo i nomi sono diversi per costi e caratteristiche, da Alessandro Florenzi della Roma ad Arturo Vidal del Barcellona, da Dejan Kulusevski dell'Atalanta e in prestito al parma fino ad Alfred Duncan del Sassuolo finendo con Rodrigo De Paul dell'Udinese.

Davanti c'è Giroud Olivier Giroud del Chelsea mette tutti d'accordo. Vuole lasciare i Blues di Frank Lampard, il ct Didier Deschamps spinge per l'ipotesi e il ds Piero Ausilio ha visto il Chelsea negli scorsi giorni. I londinesi però hanno il mercato bloccato e resta il rebus se lo faranno partire senza poter prendere sostituti.