Inter, tanti obbiettivi a centrocampo: Conte vuole Vidal. Occhio a Tolisso e Castrovilli

L'Inter pensa alla prossima stagione e a come rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nome della nuova mezzala sarà uno tra Arturo Vidal, Corentin Tolisso e Gaetano Castrovilli. Il primo è il preferito di Conte che lo ha già allenato alla Juventus, mentre il secondo sarebbe forse meglio per la società. Costa di più ma ha sette anni in meno rispetto al cileno. Infine l'italiano della Fiorentina, ma Rocco Commisso per il momento non è intenzionato a cederlo.