Inter, tanto rumore per nulla? No, qualcosa in pentola sta bollendo

vedi letture

Tanto rumore per nulla? È certamente la prima cosa alla quale verrebbe da pensare, facendo riferimento alla situazione che continuerà a legare Antonio Conte all’Inter. Ed invece il summit di Somma Lombarda si porta dietro delle realtà ben diverse. Una programmazione condivisa ed una tregua a tutto campo sancita con l’attuale staff dirigenziale, armata dalla promessa reciproca di venirsi incontro. Specie sulla gestione mediatica della società stessa: Conte ha mostrato la sua totale intransigenza rispetto agli spifferi che da sempre accompagnano l’ambiente nerazzurro, e di contro la società ha chiesto al tecnico di palesare sì, ma in rigorosa forma privata, le sue manifestazioni di dissenso allorché si dovessero verificare le condizioni di lamentarsi di qualcosa. È il grande atto presidenziale di Steven Zhang, con il quale Conte avrà d’ora in poi un confronto molto più diretto rispetto a quanto avuto sino a ieri, abile mediatore nel far coesistere posizioni distanti per il bene ultimo di un’Inter che sembra sempre più sua. E lo sarà anche sul mercato: le indicazioni di Conte avranno una valenza maggiore, ed il tecnico avrà voce in capitolo nei nomi vagliati dalla dirigenza. Di contro, il salentino ha compreso l’alert presidenziale rispetto alla volontà di investire sì, ma con il rispetto immancabile da regalare ad un momento tanto delicato a livello mondiale. Stante la volontà di rendere l’Inter sempre più forte, di diventare il nuovo riferimento italiano e di spodestare la Juventus dopo 9 anni di dominio incontrastato. Ripartendo uniti e compatti come forse, nell’anno appena trascorso, non si è davvero mai stati.