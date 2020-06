Inter, tanto tempo per lavorare sugli errori. I risultati, per ora, non si vedono

"La quarantena per noi è stata un'opportunità per lavorare, per rivedere il positivo e il negativo dei primi sette mesi. Abbiamo cercato di ottimizzare il tempo, di studiare nuove soluzioni, di trovare nuove situazioni". L'Inter che riparte, che gioca bene a calcio e che però, ancora una volta, manda poi tutto all'aria. Primo passaggio dell'intervista che Antonio Conte ha rilasciato alla tv sportiva di Suning, in merito al lavoro sulle lacune di una squadra capace di sorprendere e di deludere nella stessa gara. Figuriamoci nell'arco di una stagione, parziale s'intende. "Il lato positivo è aver avuto tempo per focalizzarmi e cercare aspetti per migliorare". Di nuovo Antonio sottolinea l'occasione per riavvolgere il nastro e provare a (ri)fare luce su tutto ciò che non è andato come ci si aspettava. Lui per primo. Dortmund, Barcellona, Roma, Torino, Napoli. Perché poi un conto è lavorare ad Appiano Gentile, ben altro conto è - specie dopo due mesi di stop - vederne i risultati in partita. "È lì che trovi le risposte dai calciatori, lì puoi vedere se hanno imparato o meno e le cose da migliorare". Ecco, a Napoli le risposte sono arrivate: buone, ma non abbastanza. Ci si lamentava di Spalletti che, fuori dalla competizione, batteva sull'importanza della prestazione. Al popolo interista della prestazione, ormai da anni, importa molto relativamente. Se sei l'Inter e per nove anni non vinci niente, è difficile che i tifosi apprezzino la prova e fine della storia. "I calciatori sono consapevoli che per essere competitivi e lottare per vincere, ognuno di loro dovrà alzare il proprio livello". A partire dalla coppia davanti. Se non fanno gol, il problema diventa anche più grande ed evidente.