Inter, tavoli di mercato ora più prestigiosi: in arrivo Young e Giroud

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presto sarà cosa normalissima leggere/sentire che l’Inter tratta quasi solamente con i grandi club d’Europa. Anche perché le parole di Conte, in riferimento ai calciatori prelevati in estate da Cagliari e Sassuolo (detto che avercene di giocatori con cotanto margine di crescita come lo sono Barella e Sensi), echeggiano ancora, risuonano forte nella mente di Beppe Marotta, su tutti. Alla lunga diventano quasi un tormento. Lui che l’ha scelto Conte, ora deve pure soddisfarne le alte richieste. Così il livello cresce da solo, aumenta naturalmente, migliora rapidamente. I nerazzurri, ora dopo ora, lavorano per chiudere e archiviare i capitoli Ashley Young dal Manchester United e Olivier Giroud dal Chelsea. Il primo sta contando le ore, si è autoescluso dal prossimo match di Premier, ha già un accordo con l’Inter per un contratto fino al 2021 e attende solo che i Red Devils lo liberino a una cifra più vicina possibile allo zero. Vale lo stesso per la punta francese che non vede l’ora di volare in Serie A. I suoi agenti hanno trovato l’intesa totale con il club di Suning sulla base di un contratto di 18 mesi, adesso non resta che ripetere l’operazione con i Blues che vogliono incassare almeno 5 milioni di euro. A detta di Marotta, poi, la questione Arturo Vidal resta complicata in quanto dipendente dall’eventuale cambio guida sulla panchina del Barcellona. Per questa ragione, quello che sarebbe un sublime innesto in rosa per giugno, Christian Eriksen potrebbe essere anticipato a gennaio. Il danese ammicca alla corte dell’Inter, ma si guarda anche attorno laddove le offerte da parte di altri top club non mancano. Qualche giorno in più qui servirà. Di certo c’è che lo scenario di mercato entro il quale l’Inter s’è mossa negli anni addietro, oggi è profondamente cambiato. I tavoli risultano adesso parecchio più prestigiosi. Dimmi con chi tratti e ti dirò chi sei.