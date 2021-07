Inter, tempi rispettati per Hakimi: ora si deve investire

Martedì doveva essere e martedì è stato. Tempistiche rispettate in pieno per il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain ed inizio di un nuovo capitolo, fatto essenzialmente di ricerca, per quanto riguarda il mercato dell’Inter. A questo proposito va sottolineato come l’uscita del marocchino, pur rappresentando la trattativa più remunerativa della storia del club nerazzurro, potrebbe auspicabilmente non essere l’unica di questa prima porzione di luglio. In modo particolare è Joao Mario ad essere sugli scudi per quello che in Portogallo viene letto come un tradimento, ma che in realtà si delinea semplicemente come un’offerta del Benfica che accontenta i parametri economici dell’Inter al contrario di quella ritenuta insufficiente dello Sporting Lisona. 7,5 milioni di euro ed il risparmio dull’ingaggio consentirebbero ai nerazzurri di proporsi con maggiori spiragli di riuscita anche per la successione di Hakimi, veleggiando tra nomi come quello di Dumfries per il quale si ricercano i fondi per presentarsi in maniera efficace dal Psg, quello di Bellerin dell’Arsenal o l’alternativa sempre affidabile di Zappacosta che appartiene al Chelsea. Insomma un mercato in divenire, con qualche sicurezza in più