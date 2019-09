Inter, tempo di rinnovi: le firme imminenti e quella con aumento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempo di rinnovi di contratto in casa nerazzurra. E così, dopo avere gettato le basi per la costruzione di un nuovo ciclo con un mercato scintillante e la scelta di affidare ad Antonio Conte il corso che porterà al futuro, il club milanese si concentra sull’obiettivo di blindare giocatori che della squadra, a prescindere dalla mole del loro impiego, rappresenteranno l’ossatura dello spogliatoio. Ed allora si comprende la scelta di far firmare a Danilo D’Ambrosio un nuovo contratto che lo vincolerà ai milanesi sino al 2022, ed anche quella di intavolare con il procuratore di Antonio Candreva una discussione approfondita per portare l’attuale scadenza contrattuale fissata al 2021 ad una stagione sportiva oltre. Discorso diverso per quanto riguarda Lautaro Martinez: il Toro ha un contratto lungo con i milanesi che vedrà la sua naturale scadenza nel giugno del 2023. In questo caso, oltre a prolungarne la durata di dodici mesi, occorrerà adeguare lo stipendio dell’argentino allo status di titolare che ora riveste nella squadra di Antonio Conte. Probabilmente ancora senza toccare il tetto dell’attuale clausola rescissoria, che esclusivamente per il mercato estero è fissato a 100 milioni di euro.