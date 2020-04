Inter, tempo di riscatti: un maxi tesoretto da costruire

Si entra nel periodo decisivo della stagione. Non tanto per l’assegnazione di campionati che di fatto non si sa nemmeno se verranno disputati, quanto piuttosto per le decisioni che dovranno essere prese rispetto ai riscatti di cartellini di calciatori ceduti la scorsa estate e che potrebbero accrescere il budget per il mercato in entrata che verrà. Il caso più eloquente è quello dell’Inter, a partire dal discorso legato a Mauro Icardi: il Psg ha tempo sino alla fine di maggio per far valere i 70 milioni di euro di riscatto pattuiti la scorsa fine di agosto con Marotta ed Ausilio ed i dubbi non sono ancora stati sciolti nè sulle volontà del club francese nè su quelle dell’ex capitano dell’Inter, costantemente avvicinato ad un possibile ritorno in Italia ovviamente su una sponda diversa da quella nerazzurra. Più agevole sembra essere la strada per Monaco per Ivan Perisic: il rendimento del croato è stato soddisfacente pur senza esaltare la platea del Bayern, e dalla Croazia l’investimento da 20 milioni per il suo trasferimento a titolo definitivo viene dato per certo. Da valutare anche la situazione legata a João Mario: il portoghese è stato molto apprezzato nella sua esperienza a Mosca con la maglia della Lokomotiv ma i 18 milioni pattuiti sono una cifra importante che i russi cercheranno di ridurre. Da queste valutazioni verranno disegnate le strategie nerazzurre in entrata, con la speranza di poter contare su un tesoretto che possa fare la differenza.