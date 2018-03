Inter, tempo di risposte alle provocazioni per il sogno europeo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La gara d’andata rappresentó con ogni probabilità i 45 minuti di migliore espressione del calcio dell’Inter targata Luciano Spalletti, ed un girone più tardi il match contro la Sampdoria viene identificato dai nerazzurri come lo snodo decisivo per un finale di stagione su alti livelli. La volontà dei milanesi è quella di mettere in scena un filotto di vittorie convincenti e propedeutiche all’inseguimento dell’obiettivo quarto posto, e la trasferta di Marassi assume i contorni della riprova decisiva. La difficoltà dell’impegno è quello che serve ai nerazzurri per dimostrare di avere fatto tesoro delle provocazioni del proprio allenatore, evidentemente atte a pungolare l’orgoglio di giocatori privi di continuità nel proprio rendimento e per questo chiamati a dare seguito con i fatti ai proclami che settimanalmente fanno capolino mezzo stampa e social network. Il sogno europeo dell’Inter passa inevitabilmente da Genova.