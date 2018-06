Inter, tempo scaduto per Rafinha ma Mazinho vuole che resti a Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scade oggi il diritto dell'Inter di far valere il riscatto per acquistare a titolo definitivo Rafinha versando nelle casse del Barcellona 35 milioni di euro. Uno scenario che, come noto, non si concretizzerà nelle prossime ore e che apre, quindi, a nuove soluzioni tra le parti in causa: secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano catalano Sport, il padre del giocatore, Mazinho, sta cercando di lavorare alla permanenza del figlio a Milano per una cifra inferiore a quella pattuita a gennaio, e ora la palla passa al Barça che deve decidere se dare il via a una nuova trattativa con i nerazzurri o cercare un'altra sistemazione per l'ex canterano.