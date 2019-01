© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorpresa sul mercato dell'Inter: i nerazzurri, spiega Tuttosport, avrebbero fatto un sondaggio per Isco del Real Madrid. Che è in rottura coi Blancos ma che è pure il primo obiettivo per giugno della Juventus. Un tentativo di sgambetto, anche perché le quotazioni di Luka Modric sarebbero in calo. Mirino sempre puntato sulla capitale spagnola: anche Toni Kroos e Mateo Kovacic nel mirino.