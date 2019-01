Inter, tentativo per Romero. Ma sarà bianconero: oggi nuovo summit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea il tentativo fatto nelle ultime ore dall’Inter per Cristian Romero, difensore classe 1998 del Genoa. L’argentino ha attirato l’interesse di Paratici, che a medio termine ha la necessità di abbassare l’età media del reparto difensivo. E la trattativa, salvo improbabili colpi di scena, è destinata a chiudersi. In giornata è previsto un nuovo incontro tra il Genoa e la Juventus. Si parlerà innanzitutto di Stefano Sturaro, il centrocampista ormai a un passo dal ritorno in rossoblù. Ma l’argomento Romero verrà certamente toccato da Fabio Paratici e dal d.s del Genoa Giorgio Perinetti (leggi in basso i dettagli e le anticipazioni di TMW). Si lavora sulla formula: il difensore viene valutato da Preziosi circa 25 milioni, la Juve parte da una decina in meno. In questo senso potrebbe essere decisivo il rientro in Italia del patron Preziosi nel fine settimana.