Inter, Terim vuole trattenere Nagatomo: dovrà versare 4-5 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Galatasaray Fatih Terim avrebbe già deciso di trattenere Yuto Nagatomo in Turchia dopo il prestito iniziato a gennaio. Per i nerazzurri non ci sono problemi, ma il contratto in scadenza nel giugno del 2019 spinge le due parti al dover trovare un accordo economico per il passaggio del giocatore a titolo definitivo. Con 4-5 milioni di euro l'operazione potrebbe chiudersi.