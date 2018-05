Inter, Terim vuole trattenere Nagatomo. Ma servono 5 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Yuto Nagatomo, tra i protagonisti della vittoria del Galatasaray nel campionato turco, ha conquistato tutti, compreso l'Imperatore Fatih Terim. L'ex tecnico di Milan e Fiorentina, secondo Fotospor, avrebbe contattato Javier Zanetti per chiedergli di non prendere in considerazione offerte per il giapponese senza prima avvertire il club turco. Il Galatasaray vorrebbe spendere non più di 3,5 milioni per il terzino, ma l'Inter ne chiede 5.