Inter, terzo posto da blindare. Spalletti ancora in discussione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Addio, questa volta sì, al sogno secondo posto e alla via più larga e sicura che Spalletti avrebbe potuto percorrere con destinazione conferma. Era difficile prima, è impossibile adesso nonostante sia ancora in programma la trasferta di Napoli, ammesso che Handanovic & Co. riescano a ripetersi dopo l’1-0 di San Siro firmato Lautaro. Ora bisogna solo guardarsi le spalle e proteggere con i denti la terza piazza: l’obiettivo minimo fissato scorso agosto dalla società. Molto dipenderà da quanto serenamente l’Inter riuscirà a raggiungerlo questo terzo posto. Perché è vero che il Toro di Mazzarri ha schiaffeggiato un Milan irriconoscibile, ma è pur vero che la Roma vince e sta benissimo, che dell’Atalanta impegnata questa sera contro un’Udinese in serie negativa e prossima avversaria proprio dell’Inter, si potrebbe dire esattamente lo stesso. Ecco che tutto, dopo appena un weekend, torna nuovamente in discussione. Spalletti dopo il pari contro la Juventus era apparso piuttosto sereno, «anche se una squadra di alto rango, una partita come quella la deve portare a casa». Il tecnico di Certaldo, che rimarrebbe volentieri a Milano altri cento anni (Ipse dixit), porta di fatto le mani avanti quando suggerisce che «l'Inter è bene scelga il meglio per il suo futuro. Se poi questo vuol dire annullare il mio lavoro, non conta niente». Il lavoro però va completato e, alla fine, deve soddisfare la conditio sine qua non posta da Zhang. Contro i partenopei la sfida più astrusa, poi il calendario finale risulterebbe piuttosto benevolo. I numeri dicono che neppure la Champions è ancora in cassaforte. Ma a quello nessuno vuole pensarci. Sarebbe come tornare indietro a due anni fa, quando il buio era talmente fitto da uccidere la speranza di rivedere un giorno la luce.