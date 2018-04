Inter, tesoretto da 20 milioni. Valutazioni in corso su prestiti e giovani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter inizia a fare alcune valutazioni in vista del mercato del prossimo anno. Con un obbligo da rispettare, ovvero quello dei parametri del Fair Play Finanziario. Per questo i nerazzurri stanno valutando cosa fare con i tanti giovani in prestito o in Primavera. Un gruppetto che potrebbe fruttare alle casse nerazzurre una cifra vicina ai 20 milioni di euro. I nomi in ballo sono tanti: Gabriele Zappa, Andrea Pinamonti, Federico Valietti, Francesco Bardi, Rey Manaj, George Puscas, Nicolò Zaniolo, Jens Odgaard, Marco Carraro, Francesco Forte e Federico Dimarco. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.