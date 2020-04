Inter, tesoretto Icardi & co.: tanti milioni per puntare Werner e Tolisso

In estate l'Inter ha già in previsione di incassare un discreto numero di milioni da diverse cessioni già in ponte. Quella che porterà più milioni sarà quella di Icardi, che il PSG riscatterà per 70 milioni. Inoltre verranno venduti anche Nainggolan, Perisic, Joao Mario e uno tra Vecino e Gagliardini, permettendo a Conte di avere un bel gruzzolo da reinvestire sul mercato internazionale per completare la rosa. In cima alla lista di potenziali acquisti c'è Timo Werner che da clausola costa 60 milioni ma che ha sulle sue tracce anche Bayern Monaco (opzione preferita dal calciatore) e Liverpool. Anche Federico Chiesa continua a piacere, ma molto dipenderà dal prezzo, dalla volontà del calciatore e di quella del presidente viola Commisso. A centrocampo i nerazzurri parleranno col Bayern di Tolisso, che è molto più di una semplice idea. Infine per gli esterni Ausilio tornerà a parlare col Chelsea per Emerson Palmieri, il preferito anche da parte del tecnico, anche se la seconda scelta vale la prima, ovvero Marcos Alonso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.