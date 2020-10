Inter, testa alla Champions. Handanovic: "Bisogna resettare subito perché c'è poco tempo"

"La delusione c'è stata, ma bisogna resettare subito perché c'è poco tempo". Samir Handanovic, capitano dell'Inter, parla così a Sportmediaset in vista della sfida in Champions League contro il Gladbach. "La gara col Milan l'abbiamo giocata bene, solo che non abbiamo capitalizzato quanto creato. Non vedo una grossa preoccupazione, bisogna andare avanti e cercare un'altra storia mercoledì. L'inizio di stagione? Questo è il calcio, ogni giocatore spera nel massimo. Poi ci sono anche degli episodi che ti vanno contro o a favore. Ho fiducia in questa squadra, quando miglioreremo sotto porta e avremo più equilibrio potremo fare solo che bene".