Inter, testa solo allo Shakhtar. Niente aggiornamenti da Madrid sul maxi schermo di San Siro

Pensare solo e soltanto alla sfida contro lo Shakhtar. E' questa la richiesta, chiara e per certi versi scontata, di Antonio Conte alla sua Inter. Il passaggio del turno dei nerazzurri è legato a due condizioni: una è la vittoria sullo Shakhtar, l'altra il non pareggio nella sfida fra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Antonio Conte, per evitare qualsiasi tipo di distrazione, secondo Sky Sport ha chiesto ed ottenuto che sul maxi schermo di San Siro non venga fatto cenno al risultato di Madrid. Insomma, l'Inter deve pensare a vincere e stop. Poi, a fine partita e possibilmente coi tre punti in tasca, si potrà guardare cosa è successo a Valdebebas.

