Inter, Thohir è ai saluti: il suo 30% sarà rilevato da Suning

La storia incredibile da cui partire è quella di Julian Nagelsmann. Classe 1987, è il tecnico più giovane della Bundesliga e del panorama Champions ma ha già dato il suo addio all'Hoffenheim. Solo che lo farà dalla prossima stagione, visto che il RB Lipsia lo ha già annunciato come...

Sorteggio Champions , tutto sull'Hoffenheim: la peggiore in fascia 4

Verso il sorteggio, Marca: "Quattro urne per un campione"

Verso il sorteggio, As: "La miglior Champions di sempre"

Siviglia, Quincy Promes in arrivo in città. Allo Spartak 21 milioni

Rennes, Niang atteso in città per le visite mediche

WBA, Chadli al Monaco: visite mediche in corso

Olympiacos-Touré, la trattativa continua: non c'è ancora l'accordo

PSG, rinforzo a sorpresa: offerta per Choupo-Moting

Real Madrid, visite ok per Mariano Diaz: è la nuova punta dei Blancos

Francia, i convocati per la Nations League: ci sono Matuidi e Nzonzi

Siviglia, non solo Quincy Promes. Può arrivare anche Portu

Lione, accordo col Lille per Nicolas Pepe. Manca il sì del giocatore

Europa, mercato -1. Siviglia, interesse per Kagawa

PSG, in arrivo Bernat. Domani le visite mediche e la firma sul contratto

Rayo Vallecano, dallo Stoke arriva in prestito Giannelli Imbula

Erick Thohir è ai saluti dall'Inter. Suning, scrive oggi Tuttosport, è pronto a rilevare il suo 30%. A ottobre ci sarà l'annuale assemblea del club e, per sostituire l'indonesiano che lascerebbe vacante la carica di presidente, i nomi sono quelli di Steven Zhang e, in seconda battuta, di Javier Zanetti.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy