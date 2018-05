Inter, Thohir: "Mercato sarà condizionato dal fair play finanziario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erick Thohir, presidente dell'Inter, ha parlato in patria del ritorno in Champions dei nerazzurri e del prossimo mercato: "L'ingresso alla fase a gironi della Champions è certamente importante per il club perché significa aumentare i ricavi - riporta FcInterNews.it -. Però va chiarito che i paletti del FFP Uefa restano intatti e saranno tali anche in vista della prossima stagione. In poche parole, per fare mercato servirà ancora essere equilibrati tra acquisti e cessioni".