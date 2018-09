Inter, Thohir non vuole lasciare. Ma gli Zhang offrono quote in Suning

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' possibile un cambio di presidenza in casa Inter, ma Erick Thohir non sembra intenzionato a lasciare il club. A riferirlo è Tuttosport, che sottolinea come il ritorno in Champions League potrebbe portare dei benefici alla sua immagine e alle numerose attività che porta avanti in Asia. Il broker indonesiano è stato nominato dal presidente dell'Indonesia come capo della campagna per le elezioni presidenziali del 2019 e tra poco più di un mese si capirà se cederà le sue quote e lascerà di conseguenza il ruolo di presidente (Steven Zhang e Zanetti due opzioni da valutare) oppure se rimarrà azionista di minoranza e numero uno del club. La famiglia Zhang, però, ha in testa di liquidare il suo 30% offrendogli delle quote nelle azioni di Suning.