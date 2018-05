Inter, Thohir: "Obiettivo semifinale di Champions: ci rafforzeremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Inter Erick Thohir è tornato a parlare di temi nerazzurri ai cronisti indonesiani davanti agli uffici della Inasgoc, il Comitato organizzatore degli Asian Games del 2018: "Il management deve avere un leader forte, fermo nel prendere le decisioni, ma anche una missione condivisa, orientata all'azione. E, cosa più importante, bisogna costruire dei network e collaborare con altre parti. Per l'Inter ho voluto costruire in primo luogo un management forte, anche perché non è facile per me la gestione del club non essendo sempre a Milano. L'obiettivo era tornare in Champions League entro cinque anni,e quest'anno ci siamo riusciti. Semifinale di Champions? Per raggiungere questo obiettivo, manterremo Luciano Spalletti in panchina e cercheremo di accontentare le sue esigenze. Poi rinforzeremo la squadra comprando giocatori nuovi. E ovviamente rinforzeremo la società stessa". A riportarlo è FcInterNews.it.