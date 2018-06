Inter, Thohir sicuro: "In questo Mondiale tiferò per la Francia"

Fonte: Fcinternews.it

Erick Thohir non ha dubbi: in questo Mondiale, farà il tifo per la Francia di Didier Deschamps. Intervistato da Republika, il presidente dell'Inter motiva dettagliatamente la sua preferenza per i Bleus, nonostante nell'organico non ci siano giocatori dell'Inter: "Ma queste non sono partite di club, ci si gioca un Mondiale. Ritengo che la Francia abbia una grande opportunità". In modo particolare, Thohir vede nell'organico transalpino una grande forza distribuita in tutti i reparti: "C'è un portiere forte come Hugo Lloris che è il capitano della squadra e una bella difesa con Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umititi, Lucas Hernandez e Benjamin Mendy".