Inter, Thohir: "Spendere molti soldi non ti garantirà lo Scudetto"

© foto di Francesco Fontana

Il presidente dell'Inter Erick Thohir ha parlato ai microfoni di The Straits Times del mercato della formazione nerazzurra: "Non significa che non abbiamo creduto nella squadra. Quando sono arrivato, molti dei nostri giocatori erano in là con l'età, vedi Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Cristian Chivu. Per questo abbiamo acquistato giocatori come Danilo D'Ambrosio, Gary Medel, Ivan Perisic e Geoffrey Kondogbia per sostituirli - riporta Fcinternews.it -. L'Inter ha almeno 105 milioni di fan in Cina e tutti guardano alla Cina come il grande mercato; per questo, dopo tre anni in Inter, ho deciso che fosse giusto avere partner cinesi. Ora le entrate del club sono più alte grazie al mercato cinese e anche per l'aiuto di Suning, in quanto sono i più grandi rivenditori della Cina. Queste sono le cose che stanno creando più reddito per l'Inter. Suning ha triplicato il nostro budget: ci hanno portato Joao Mario, Antonio Candreva, Gabigol e Roberto Gagliardini. Dobbiamo essere intelligenti sul mercato. Spendere molti soldi non ti garantirà lo Scudetto. Devi essere intelligente".