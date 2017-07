Inter, Thohir: "Spero in più costanza sotto la guida di Spalletti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della visita alla squadra al 'Bishan Stadium' di Singapore, il presidente dell'Inter Erick Thohir ha parlato così ai microfoni dei colleghi indonesiani di BolaSport: "Se l'Inter può ottenere un pareggio e una vittoria (contro Bayern Monaco e Chelsea ndr) qui a Singapore, penso sia positivo. L'anno scorso, in ICC, l'Inter perse due volte (1-3 vs PSG, 1-4 vs Bayern), ora spero che possa essere più costante sotto la guida di Spalletti, mi auguro che i giocatori abbiano la sua stessa visione", riporta FcInterNews.it. Il tycoon indonesiano, infine, si esprime così sul tecnico di Certaldo: "Spalletti è bravo, è da tecnici di livello internazionale e dal carattere forte e professionale come lui che dovrebbero imparare gli allenatori indonesiani. Nel calcio, si sa, ci sono alti e bassi".