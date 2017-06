Inter, Thohir: "Suning costruirà una squadra forte e da Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erick Thohir, presidente dell'Inter, ha parlato al The Straits Time in Indonesia: "Stiamo cercando di migliorare la rosa e la squadra nel minor tempo possibile. Questo significa che dobbiamo trovare un equilibrio sia dentro che fuori dal campo. Non dobbiamo però solo pensare ad acquistare calciatori, ma anche ad avere successo in altri settori come il branding e le infrastrutture. Penso che Suning abbia le risorse e le capacità per costruire una squadra forte che possa riportare il club in Champions League. Stiamo per acquistare un altro paio di giocatori ma stiamo anche aumentando la nostra presenza in Cina con il primo negozio ufficiale all'estero ed alcune accademie calcistiche in loco. Stiamo parlando con la Serie A per essere appetibili anche in Asia. Anche l'orario delle partite è fondamentale e stiamo lavorando con la Lega per migliorare e per far tornare la Serie A una potenza nel mondo".