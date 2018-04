Inter, Thohir vende: dopo il DC United, pensa alle quote nerazzurre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La cessione del DC United nell'immediato, quella dell'Inter (o meglio, delle restanti quote) in un futuro non così lontano. È questa la strategia di Erick Thohir, secondo quanto riferito da Tuttosport. In particolare, il tycoon indonesiano detiene ancora il 31% delle quote societarie nerazzurre. Sta pensando di chiudere la sua partecipazione, ma la palla è in mano a Suning, che può decidere di salire dall'attuale 68,55 al 100%. Al momento, la famiglia Zhang non sembra avere interesse ad accelerare l'affare; Thohir aspetta comunque il finale di stagione (potrebbe avere un bonus legato alla qualificazione Champions) ma poi potrebbe monetizzare al di là dell'Atlantico.