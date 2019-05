Inter, Thomas piace anche a Conte: l'Atletico non vuole cederlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Diego Godin l'Inter punta ancora in casa Atletico Madrid in vista del prossimo mercato. Come riporta fcinternews.it i nerazzurri sono sulle tracce di Thomas Partey, centrocampista classe '93. Il ghanese piace anche ad Antonio Conte, con i nerazzurri che lo avevano già cercato durante la scorsa sessione di mercato. Tuttavia l'operazione è in salita per l'Inter, perché l'Atletico Madrid al momento non vuole vendere altri giocatori.