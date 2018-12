© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter continua a tenere d'occhio il percorso di crescita di Sandro Tonali. Dopo l'esplosione con la maglia del Brescia e la conseguente convocazione in Nazionale, gli scout nerazzurri non perdono occasione per visionarlo dal vivo e produrre report per la dirigenza, che nel mentre studia la strategia adatta per battere le concorrenti e strapparlo a Cellino. Secondo quanto risulta ad FcInterNews infatti, anche oggi, per il match casalingo del Brescia contro il Livorno, sugli spalti erano presenti emissari dell'Inter per seguirlo con attenzione. L'interesse dei nerazzurri per il baby centrocampista non scema, tanto che le valutazioni sono sempre più positive...