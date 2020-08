Inter, Tonali vuole lavorare con Conte: pronto un quinquennale per anticipare la Juventus

Sandro Tonali ha scelto l’Inter. Il centrocampista del Brescia è uno dei pezzi pregiati del mercato estivo ma sembra aver trovato la sua prossima destinazione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il regista avrebbe chiesto al suo manager Bozzo di definire l’affare con il club nerazzurro. Il giocatore vuole lavorare alle dipendenze di Antonio Conte e sarebbe pronto a firmare un contratto quinquennale.

Inter non preoccupata dalle concorrenti - Sullo sfondo ci sono sempre Juve, Milan e Paris Saint-Germain, si legge sempre sul quotidiano, ma in casa Inter non sarebbero preoccupati di un eventuale colpo di scena che porterebbe ad un nuovo ribaltone in fase di calciomercato. Tonali dovrebbe percepire uno stipendio da tre milioni e mezzo all’anno compresi i bonus. Sullo sfondo c'è comunque la Juventus, che secondo la Gazzetta dello Sport ci riproverà in queste settimane andando in pressing su Cellino, visto che Pirlo lo avrebbe inserito in cima alla sua lista delle preferenze.