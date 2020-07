Inter-Torino 2-1 al 51'. Young-Godin ribaltano la partita nel giro di due minuti

Uno-due dell'Inter che ribalta la partita in pochi minuti: pari al 49' grazie ad Ashley Young. Traversone di Brozovic che trova la splendida sponda di testa di Lautaro Martinez verso il centro dell'area dove trova l'inglese che al volo, di destro, supera Sirigu. Terzo gol per l'ex Manchester United. Due minuti più tardi azione simile, con Young questa volta a imbeccare la sponda dell'attaccante, nella circostanza Sanchez, testa a centro area che trova Godin abile a incornare in rete: 2-1 al 51' e prima rete per l'uruguayano con la maglia nerazzurra.