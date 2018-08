Inter-Torino 2-2, nerazzurri in confusione: pareggia Meité

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Si ritorna in parità a San Siro, l’Inter si è fatta rimontare dal 2-0 a 2-2. Dopo il 2-1 di Belotti arriva il 2-2 firmato da Meité. Gran lavoro di Iago Falqué, che pesca in area Ola Aina: l'ex Chelsea non riesce a tirare. Poi arriva Meitè che calcia in porta e, con una deviazione ed un Handanovic non così reattivo, fa 2-2.