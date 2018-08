Inter-Torino da non fallire, le panchine possono risultare decisive

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inter-Torino significa già tantissimo per le vicende delle due squadre, uscite entrambe sconfitte dalla gara d’esordio. L’Inter è stata battuta dal rigore di Berardi a Sassuolo, mentre l’eurogol di Dzeko ha piegato il Torino nel match contro la Roma. Entrambe a zero punti, non hanno più spazio per i calcoli. L’obiettivo e mettere in cascina i primi tre punti della stagione. Un obiettivo sicuramente più pressante per i nerazzurri, che partivano con i galloni di possibile anti-Intere che hanno già smontato l’entusiasmo di tantissimi tifosi con il ko al Mapei.

Entrambe le squadre potranno contare su una rosa rinforzata dal mercato, sia nei titolari che nelle riserve. Luciano Spalletti ha convocato sia Radja Nainggolan, il colpo dell’estate, che Joao Mario. Entrambi potrebbero essere soluzioni solo a gara in corso al pari di Keita, che ancora una volta potrebbe partire dalla panchina in luogo di Lautaro Martinez. In casa Torino i rinforzi dalla panchina portano il nome del talentuoso Ola Aina, ma soprattutto di Ljajic e Zaza, ai quali dovrebbero essere preferiti Iago Falque e Belotti.