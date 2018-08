Inter-Torino: Icardi-Belotti, è già ora di sbloccarsi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitani, con un doppio 9 a unirli: il numero sulla schiena e le cifre della clausola rescissoria. Poi, tanto in comune oltre al 1993 anno di nascita. Il passato più recente: un debutto in campionato senza gol e una sconfitta con contorno di recriminazioni. Il futuro prossimo: per Mauro Icardi e Andrea Belotti questa sarà una stagione-chiave, spiega La Stampa. L’argentino nerazzurro non ha mai vinto nulla e a metà settembre esordirà finalmente in Champions. Il Gallo granata ha mire più limitate ma per lui egualmente decisive: cancellare un 2017-2018 balordo, tra infortuni e Mondiale mancato, per rialzare la cresta anche in azzurro.