Inter-Torino, le formazioni ufficiali: Spalletti passa al 4-3-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sorpresa per Luciano Spalletti: il tecnico dell'Inter vara un 4-3-3 con Asamoah che viene spostato dal vertice alto al centro del campo. Torino in formazione tipo, con Iago Falque e Belotti in avanti.

Inter (4-3-3)

Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic Asamoah; Politano, Icardi, Perisic.

Torino (3-5-2)

Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meite, Ansaldi; Iago Falque, Belotti