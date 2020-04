Inter, torna attuale il colpo mancato di gennaio

L’asse Milano-Barcellona che coinvolge l’Inter e i blaugrana continua a tenere banco nelle cronache sportive catalane. Al di là della telenovela Lautaro Martinez, il nome che viene rilanciato con forza dalla prima pagina di Sport è quello di Arturo Vidal. Al di là della facile equazione che va a contraddistinguere un’operazione che in casa Inter si sarebbe voluta concludere a gennaio e che potrebbe di conseguenza tornare attuale in vista del prossimo campionato, il dettaglio che si aggiunge è quello legato alla strenua volontà del cileno di sposare un progetto ambizioso come quello meneghino che lo dovrebbe vedere alla stregua di una vera e priorità architrave per aggiungere qualità ed esperienza ad una linea mediana che mostrato limiti proprio in questi due aspetti finché la stagione in corso si è potuta disputare. Insomma uno scenario di mercato che prescinderebbe dai discorsi (complicati) legati a Lautaro Martinez e che certamente sarà destinato a tenere banco nelle settimane a venire. Conte e Vidal non hanno affatto perso la speranza di tornare a lavorare insieme.