Inter, torna di moda Aubameyang: se Sanchez va via tutto sul bomber dell'Arsenal

Manovre in attacco in casa Inter in vista della prossima stagione. Stando a quanto scritto oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sarebbe tornato su Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal nel mirino già da tempo. La società ha lavorato sotto traccia per l'ex Milan, ma stavolta viene visto come un'alternativa ad Alexis Sanchez, nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo con il Manchester United per la permanenza del cileno.