© foto di Imago/Image Sport

L'Inter sta cercando di rientrare in corsa per Olivier Giroud, attaccante francese di proprietà del Chelsea. Tuttosport fa la cronaca dei movimenti di ieri dei nerazzurri, con un rapido sondaggio per Pandev - con il Genoa che però non ha aperto la porta alla sua cessione - la possibilità idea Pinamonti e l'idea Islam Slimani, di proprietà del Leicester (ma in prestito al Monaco). L'intenzione è però quella di tornare sul centravanti del Chelsea, campione del mondo con la Francia e corteggiato da Conte: sedotto e abbandonato nello scorso weekend, nelle ultime ore di mercato può tornare di moda.