Inter, torna di moda il nome di Alonso: possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto

Rispunta il nome di Marcos Alonso per la fascia dell'Inter, con il Chelsea sempre protagonista nei pensieri dei nerazzurri. Uno tra lo spagnolo ed Emerson Palmieri verrà lasciato partire e l'ex viola è tornato in cima alla lista dei pensieri con l'idea di rilevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il momento i Blues non ci vogliono sentire da quell'orecchio, ma in un mercato come quello che stiamo vivendo, il tempo può giocare un ruolo fondamentale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.