Inter, torna di moda il nome di Roca: la clausola è di 40 milioni

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da AS, l'Inter è pronta a tornare in corsa per il centrocampista dell'Espanyol Marc Roca. Il giocatore è uno degli obiettivi di mercato per abbassare l'età media della rosa senza abbassarne la qualità con l'U21 spagnolo che già da gennaio aveva intrigato e non poco i dirigenti nerazzurri.

Questione di clausola - Il giocatore ha un valore fissato nel suo contratto da una clausola da 40 milioni di euro. Un costo che non pare un muro insormontabile per l'Inter anche se è probabile che i nerazzurri puntino a uno sconto. La cessione di Roca dipenderà molto dalla fermezza del club spagnolo. Se l'Espanyol dovesse aprire all'addio, Ausilio potrebbe tranquillamente accelerare per il suo acquisto.