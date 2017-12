Inter, torna di moda il nome di Vidal: Ramires piace al Bayern

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel corso degli ultimi giorni il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni a proposito di Ramires, brasiliano del Jiangsu Suning che era stato accostato per ovvi motivi all'Inter. Nel caso in cui i bavaresi dovessero muoversi concretamente, per facilitare la trattativa, potrebbero dare il via libera per l'eventuale ritorno in Italia di Arturo Vidal, vecchio pallino della dirigenza interista. L'entourage del cileno vedrebbe di buon occhio un approdo nella squadra di Spalletti, il problema però restano i 40 milioni che il club tedesco sarebbe pronto a chiedere per lasciarlo partire.