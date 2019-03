© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Corrieredellosport.it fa il punto sul ritorno in gruppo di Mauro Icardi: domani dovrebbe tornare ad allenarsi per la prima volta dal 13 febbraio scorso. Considerando la pausa per le nazionali, ad Appiano ci saranno solo otto nerazzurri: per la pace definitiva, quindi, bisognerà comunque attendere il ritorno a Milano anche degli undici giocatori attualmente in nazionale.