Inter, torna il fantasma Conte: è il favorito per l'eventuale post-Spalletti

Non appena le cose vanno male viene da pensare ad un cambio d'allenatore, nel calcio è così. Per l'Inter il discorso non è diverso e - come riportato dal Corriere della Sera - dopo aver fallito il secondo obiettivo stagionale la posizione di Luciano Spalletti non è saldissima. E' già tornato infatti il fantasma Antonio Conte, beccato in una camminata sotto la sede del club, che ha scatenato diverse congetture. Nel caso in cui la proprietà decidesse di esonerare Spalletti sarebbe il tecnico salentino il favorito per la panchina nerazzurra, ma va ricordato che al momento c'è una causa in corso tra l'ex c.t. della Nazionale e il Chelsea dopo l'addio consumatosi prematuramente in estate.