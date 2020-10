Inter, torna in ballo Izzo del Torino per gennaio. Riprende quota lo scambio con Vecino

Ne avevano già parlato ad inizio mercato estivo, Torino e Inter. Avevano ipotizzato un possibile scambio alla pari tra Izzo e Vecino. Il granata piace a Conte per la sua difesa a tre che in una stagione lunga e difficile come questa (visto che i nerazzurri puntano forte anche alla Champions League) ha bisogno di validi ricambi mentre il nerazzurro risolverebbe molti dei problemi granata in mezzo al campo. Poi, però, per tutta una serie di circostanze la trattativa si è fermata.

Adesso, sottolinea Tuttosport, l'asse di mercato torna di moda in vista di gennaio. Il tutto con una certezza: sia Izzo sia Vecino non rientrano nei piani dei loro allenatore e sono considerati degli esuberi “importanti” sotto ogni punto di vista. Dall’ingaggio (con bonus quasi 2 milioni il granata, 2,5 milioni il nerazzurro) alla difficoltà nel gestirli tra le riserve. In più l’uruguaiano è reduce da un intervento al menisco e sarà disponibile solo per novembre inoltrato.